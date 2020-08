Lors de la conférence de presse de Sciensano, le virologue Steven van Gucht a souligné que l'effort collectif dans la lutte contre la propagation du virus avait porté ses fruits. Il a permis d'éviter un grand nombre d'hospitalisations et de décès.

"Nous sommes actuellement dans une phase où nous essayons de vivre avec le virus", a déclaré Steven Van Gucht, chef du département des maladies virales de l'Institut de santé publique Sciensano. "Nous devons trouver un équilibre optimal pour contrôler l'épidémie, mais en même temps donner autant d'oxygène que possible aux personnes et à la société. Cela demande beaucoup d'adaptation et d'acceptation, mais nos efforts font la différence". Il explique que si le nombre d'infections a baissé dans les grandes villes, notamment Anvers et Bruxelles, c'est grâce aux mesures mises en place pour endiguer le virus.

Baisse dans les grandes villes

La semaine dernière, une moyenne de 430 infections ont été diagnostiquées, ce qui représente une diminution de 14 % et, ce qui est une accélération de la diminution. "Nous constatons cette diminution surtout dans les grandes villes comme Anvers, Liège et maintenant aussi à Bruxelles", explique le porte-parole Steven Van Gucht.

"Dans la plupart des autres provinces, nous constatons également des diminutions, seul le Brabant flamand et wallon connaît encore une augmentation. La tendance à la baisse du nombre d'admissions à l'hôpital se poursuit également, et le nombre de décès continue également à diminuer", a-t-il ajouté.

Van Gucht a également souligné l'importance d'observer une quarantaine de quatorze jours en cas de contact à haut risque avec une personne infectée. "Si nous sommes exposés au virus, nous pouvons être porteurs, mais il ne peut se manifester que 14 jours après l'infection. Un test négatif ne signifie pas que vous n'êtes pas porteur du virus", a-t-il rappelé.

