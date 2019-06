Notre grande enquête fiscale : non, le Belge ne veut pas aller chercher l'argent chez les riches

Estimons-nous que notre régime fiscal est équitable ? Nos impôts sont-ils trop élevés ? L'évasion et la fraude fiscales sont-elles acceptables ? La VUB et Knack ont étudié la morale fiscale des Belges, et l'expert fiscal Michel Maus aboutit à des conclusions remarquables : "Les Belges sont plus intéressés par des impôts justes que par des impôts moins élevés".

"En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts", aurait dit l'homme d'état américain et physicien, Benjamin Franklin au 18e siècle. Pendant que les Belges se penchent sur leurs impôts, les politiciens essaient de faire fonctionner les gouvernements régionaux et fédéral. Et là, il est intéressant de voir ce qu'il adviendra des impôts. Y en aura-t-il de nouveaux, quelles seront les taxes supplémentaires, et quelles réductions d'impôt seront accordées ? Et y aura-t-il enfin une simplification de l'impôt sur le revenu ?

