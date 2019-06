Fédéraux ou régionaux, ils sont en piste pour cinq ans, soulagés du poids des urnes. Car enchaîner les élus à leurs électeurs par un mandat impératif n'est pas admis, pas plus que les révoquer pour trahison. La mauvaise humeur citoyenne ravive pourtant la tentation.

Parés à siéger. Après les parlements régionaux, au tour de la Chambre d'accueillir, ce jeudi 20 juin, la cuvée 2019-2024 de 150 députés fédéraux. Le peuple compte sur eux. Et si tout va bien, rendez-vous dans cinq ans pour l'évaluation. Nul doute que ces représentants seront briefés sur la portée de l'article 42 de la Constitution : " Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. " La piqûre de rappel ne manque pas de sel : honorables élus, gardez-vous de vos électeurs...

