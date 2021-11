Les libéraux francophones déplorent jeudi l'absence de réponse, jusqu'ici, à la demande de réunion du parlement pour entendre le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron au sujet des problèmes de non-respect des règles de protection de la vue privée par la plate-forme de vaccination Bruvax.

Depuis deux jours, plusieurs partis de l'opposition, dont le MR, demandent une réunion de la Commission de la Santé du parlement bruxellois pour entendre le Ministre Alain Maron (Écolo) à la suite des révélations touchant la plateforme bruxelloise de vaccination Bruvax. Celle-ci permet à n'importe qui dispose du numéro d'identification national d'une autre personne de consulter le statut vaccinal des Bruxellois "en violation du secret médical et de la protection de données privées et dont la confidentialité devrait être garantie par les autorités publiques régionales", a affirmé le député et président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh.

"Alors que toutes les conditions réglementaires sont réunies, la Commission de la Santé ne se réunit pas. Son Président Ibrahim Donmez (PS) a simplement accusé réception. Le président du Parlement Rachid Madrane s'est quant à lui contenté de renvoyer la balle à la Commission", a souligné le mandataire libéral qui dénonce "un déni de démocratie".

"Actuellement, les données de vaccination sont accessibles au grand public en violation du secret médical. Ce sont des faits extrêmement graves qui nécessitent un contrôle démocratique du parlement sur le champ. N'importe quel parlement du pays se serait réuni le jour même ou dans les 24h. Ici le ministre se dit disposé à venir répondre aux questions des Parlementaires mais ne vient pas".

Interrogé par l'agence Belga, le cabinet du ministre de la Santé a souligné qu'"évidemment, Alain Maron se tient à la disposition du parlement dès que celui-ci aura décidé du moment le plus opportun pour entendre ses explications".

