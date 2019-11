La coopérative New B est dans la toute dernière ligne droite pour sa récolte de fonds afin d'obtenir une licence bancaire en bonne et due forme. Il lui reste 10 jours pour atteindre les 30 millions d'euros nécessaires à la constitution d'un panier de fonds propres suffisants.

NewB se profile comme la nouvelle banque éthique et durable dans le secteur bancaire belge. Un projet de "banque coopérative, participative, professionnelle, socialement et écologiquement responsable", comme elle se décrit sur son site. NewB promet que l'argent qui lui sera confié "puisse contribuer à une société respectueuse de la planète et des droits humains".

La genèse de New B remonte à 2011 sous l'impulsion de 24 organisations sociétales, en réponse à la crise financière. Depuis 8 ans, la banque en devenir travaille d'arrache pieds depuis à sa mise sur pied afin de convaincre les autorités et les régulateurs de son sérieux. Le 25 octobre dernier, NewB s'est lancée dans une importante collecte de fonds, appuyée par une grande campagne de communication. Cette levée de fonds réalisée sur une période très courte de 5 semaines, un délai légalement imposé, est la dernière étape d'un calendrier strict, étalé sur 12 mois, fixé avec la Banque nationale de Belgique (BNB, superviseur du secteur financier) et la FSMA (autorité de contrôle), explique le journal Le Soir. Depuis le début, les initiateurs ont décidé que 80 % des fonds devraient, au moins, être apportés par des particuliers, le solde devra être constitué d'apports d'investisseurs institutionnels, en ligne, eux aussi, avec les valeurs de la future banque.

"Il faut aussi souligner que la moitié des soutiens proviennent de nouveaux coopérateurs, on compte sur le fait que les anciens (ils étaient environ 52.000 à avoir déjà investi dans NewB avant le 25 octobre, NDLR) se manifestent durant les derniers jours", explique son président Bernard Payot au journal francophone. L'équipe de NewB s'est lancée depuis le début de la campagne dans un marathon de conférences au quatre coins du pays afin d'obtenir le plus grand nombre de souscripteurs avant la date fatidique du mercredi 27 novembre à minuit.

L'apport des investisseurs professionnels est plus modeste. "Les institutionnels sont limités à 4,5 millions d'euros parce qu'au-delà de ce montant, la BNB doit effectuer des vérifications sur la provenance des fonds, le profil de l'investisseur... Un processus qui prend environ trois mois. On ne serait donc plus, de toute façon, dans les délais impartis. Nous n'avons pas de plan B. Si la campagne ne fonctionne pas, nous convoquerons une assemblée générale pour décider de notre avenir avec nos coopérateurs", explique au Soir Bernard Payot. Le conseil d'administration du véhicule d'investissement de la Région bruxelloise, Finance-Brussels, doit se prononcer notamment sur sa participation en ce début de semaine.

Le compte à rebours est lancé. Il reste dix jours pour récolter les millions d'euros restants sur les 30 nécessaires à la constitution d'un panier de fonds propres suffisants, qui permettront à NewB d'obtenir sa licence bancaire européenne tant espérée. A l'heure d'écrire ces lignes, NewB avait convaincu 7.151 investisseurs. Le compteur atteignait 5.502.340 d'euros.