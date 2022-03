Après une stabilisation durant la première année de la pandémie, le phénomène des violences intrafamiliales a augmenté en 2021 par rapport à 2020 (+10,96 %), selon les chiffres de Valérie Glatigny (MR), la ministre en charge des Maisons de justice en Fédération Wallonie-Bruxelles, cités dans La Dernière Heure.

Le nombre de prises en charge dans les Maisons de justice était ainsi de 2.983 en 2019, 2.955 en 2020 et 3.279 en 2021. "Selon les services d'aide aux victimes, la stabilisation des chiffres en 2020 peut en partie s'expliquer par le fait qu'ayant été complètement confinées avec leur agresseur, les victimes ont eu des difficultés à aller chercher de l'aide auprès de ces services", explique la ministre.

Les services d'aide aux victimes ont été confrontés à une augmentation des demandes d'aide depuis le début de la crise sanitaire. Ces acteurs de première ligne, relayés par l'administration générale des maisons de justice, avaient notamment attiré notre attention sur un certain nombre de phénomènes liés à la pandémie, qui ont accentué les fragilités au sein des familles, notamment en matière de violence conjugale et familiale".

C'est la raison pour laquelle la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué l'année dernière 875.000 euros, répartis entre treize associations, pour faire face à l'augmentation de prises en charge L'attention s'est plus récemment portée sur des cas de harcèlement et de violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. Des cas ont également été rapportés dans le monde du sport mais aussi d'autres secteurs.

"La Journée internationale des droits des femmes est notamment l'occasion de saluer le professionnalisme et la qualité du travail réalisé au quotidien par les acteurs de terrain, par exemple lorsque des femmes sont victimes de violences intrafamiliales, mais aussi de harcèlement ou de violences sexuelles dans l'ensemble de la société", note encore Valérie Glatigny, la veille du 8 mars.

