Qui va prendre les rênes de Nethys ? Selon Le Soir, quatre personnes seront conviées à une audition. De son côté, le PS liégeois voudrait élargir la shortlist.

On le sait depuis mi-décembre : Renaud Witmeur va devenir directeur général de l'Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB), une nouvelle structure qui regroupe l'Hôpital Erasme, l'Institut Jules Bordet et l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf). Il quittera donc Nethys, dont il avait pris la tête en octobre 2019, après l'éviction de Stéphane Moreau. Mais qui va lui succéder ?

Selon Le Soir, quatre noms tiennent la corde et seront conviés à une audition : Bruno Colmant, professeur à la Solvay Business School de Bruxelles, Grégory Demal, membre du comité de direction de la FSMA, Laurent Weerts (Deloitte et HEC) et Damien Lourtie, directeur financier de la SRIW. Bruno Colmant, contacté par Le Soir, indique cependant qu'il compte décliner l'invitation et qu'il n'est pas candidat.

Mais l'affaire est également politique et provoque des remous au sein du Parti socialiste. Selon L'Echo, le PS liégeois pousserait en coulisses pour élargir la liste des candidats et ainsi remettre Claude Melen dans la course, une ancienne cabinettarde chez Michel Daerden, Jean-Claude Marcourt et Jean-Pascal Labille.

