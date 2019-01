Nemmouche : l'ouverture du procès d'un antisémite viscéral

Tuer quatre personnes lui a pris quatre-vingt-deux secondes. Les caméras de surveillance d'une galerie d'art de la rue des Minimes enregistrent son arrivée au musée juif de Belgique à 15 heures 47 minutes et 27 secondes. Il en ressort à 15 heures 48 minutes et 49 secondes. Calmement, puis, à petites foulées, il prend la direction du palais de justice de Bruxelles. Sa trace se perd. C'était le samedi 24 mai 2014. Les caméras du musée, elles, le montrent abattant à bout presque touchant un touriste israélien, Emanuel Riva, 54 ans, et son épouse, Miriam, 53 ans, absorbés par les présentoirs du couloir d'accès au musée, parents de deux adolescentes. L'assassin pénètre ensuite dans le local d'accueil resté ouvert, tire sur Alexandre Strens, un employé de 26 ans à la biographie complexe (il sera enterré au Maroc selon le rite musulman) et sur la Française Dominique Chabrier, 66 ans, une dame distinguée dont la famille vit en Suisse, bénévole à l'accueil. Le temps que l'agresseur plonge dans un de ses sacs et en retire un fusil d'assaut, la porte du local d'accueil se referme automatiquement sur lui. Il rafale pour l'ouvrir en la poussant du pied et achève Dominique Chabrier qui cherchait désespérément à atteindre quelque chose derrière son bureau. En état de mort cérébrale, Alexandre Strens décédera quelques jours plus tard. Obscénité des images en forme de film d'action, inlassablement reproduites.

