Neige: le point sur les perturbations

La neige perturbe la circulation des bus de TEC Hainaut. Dans la zone du Hainaut Occidental, la direction de TEC Hainaut annonce de nombreuses déviations et quelques suppressions de ligne, notamment à Ath, Ellezelles et Bernissart. Des suppressions de ligne sont également annoncées dans la zone de Mons-Borinage, entre autres à Boussu, Dour, Eugies, Saint-Ghislain, Wasmes, Frameries, Hornu ainsi que dans la région de Honnelles et du Haut-Pays.

La situation est plus délicate dans la région du Centre où de nombreuses lignes ont été supprimées en raison des chutes de neige, notamment à Braine-Le-Comte, Morlanwelz, La Louvière, Houdeng, La Croyère, La Hestre et Strépy. La direction de TEC Hainaut demande aux usagers de consulter régulièrement le site www.infotec.be dont les informations sur les perturbations évoluent en temps réel. Outre les bus, certains services de la ligne 4 du métro de Charleroi de et vers Gilly-Soleilmont ne sont pas assurés, ajoute le TEC Charleroi.

Des perturbations sont également constatées en Brabant wallon, où plusieurs lignes sont déviées et plusieurs voyages supprimés. La ligne 28 Ottignies-Court-Saint-Etienne ne circule pas.

Jusqu'à 30 minutes de retard sur le réseau De Lijn

Une dizaine de lignes de bus De Lijn ont été adaptées mercredi dans la région de Courtrai et dans les Ardennes flamandes en raison des chutes de neige. Des retards allant jusqu'à 30 minutes sont possibles. Aucun problème n'est par contre rencontré pour l'instant du côté d'Anvers et du Brabant flamand, selon les dernières données fournies par De Lijn vers 8h00.

Des retards et quelques annulations à Brussels Airport

Aucun problème opérationnel n'est constaté à l'aéroport de Bruxelles-National mercredi matin à la suites de chutes de neige, affirme Brussels Airport. Les appareils devant être déneigées, certaines retards sont toutefois enregistrés.

"Il n'y a aucun problème tant au décollage qu'à l'atterrissage. Les pistes ont été déneigées", affirme la porte-parole de l'aéroport Florence Muls. Le médiateur de l'aéroport indique cependant sur Twitter que la piste la plus courte, la 01/19, est fermée jusqu'au moins 20h30 et que le trafic est normal via les pistes 25. Selon la porte-parole de l'aéroport, des retards sont toutefois enregistrés, les appareils devant être déneigés. Entre 08h00 et 10h00, seuls sept départs sont annoncés annulés sur le site de l'aéroport. Brussels Airport conseille aux voyageurs d'arriver suffisamment à l'avance à l'aéroport.