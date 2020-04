À l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril, quatre médecins généralistes des maisons médicales gantoises plaident pour une sécurité sociale forte, de bonnes conditions de travail et des investissements structurels dans le secteur de soins de santé.

Il est six heures du soir. Dernier patient de la consultation corona, Pablo titube dans ma salle de consultation. Il tousse depuis quelques jours et présente de la fièvre. Ses poumons semblent toujours normaux, mais cela n'exclut pas une infection par un coronavirus. Nous ne pouvons pas le tester. Pablo n'est pas assez malade pour être admis à l'hôpital, mais il n'a pas de toit au-dessus de sa tête. Le centre de nuit pour les sans-abris est son seul refuge. Son ami Louis lui donne un soutien inconditionnel et ils sont toujours ensemble. Il ne se plaint de rien. Pas encore.

"Je passe la nuit dans le centre d'accueil, docteur. Heureusement, nous avons des pièces séparées et nous pouvons nous désinfecter les mains", marmonna Pablo. Heureusement, le centre d'accueil a déjà pris des mesures importantes.

Cependant, Pablo ne peut pas y rester les prochains jours. Les risques de transmission du virus à d'autres bénéficiaires sont trop importants. Le lendemain matin, j'appelle le centre d'accueil. Pablo peut-il s'isoler quelque part pendant une semaine? Existe-t-il une solution pour les sans-abris suspectés d'une infection à corona? Je suis transféré d'un service social à un autre. Il n'y a pas de solution pour Pablo et son ami, mais ils ne sont plus autorisés dans le centre d'accueil. Louis et Pablo, qui a encore de la fièvre, doivent dormir dehors ce soir.

Leur histoire n'est pas unique, loin de là. Comme Pablo, il y a des sans-papiers, des gens dans la pauvreté, des gens qui perdent leur emploi, qui ne voient pas leur contrat de travail intérimaire renouvelé. De nombreuses familles qui ont survécu jusque-là avec un seul revenu seront au bord de la misère dans les semaines à venir. Beaucoup de personnes âgées qui vivent seules périssent de solitude. Comme dans presque toutes les crises, les personnes les plus vulnérables de notre société sont les plus durement touchées. Partout dans le pays, des histoires comme Pablo et Louis résonnent.

Des précautions ont été prises dans un certain nombre de villes, mais souvent les équipements ne sont pas suffisants et les gens sont laissés sur le bord de la route. À Anvers et à Bruxelles, Médecins sans frontières, Médecins du Monde et la Croix-Rouge se voient obligés de prévoir un abri aux sans-abris et aux réfugiés. Nous sommes fiers de montrer notre solidarité avec nos héros. Cela stimule notre estime de soi et les applaudissements à la tombée de la nuit conjurent également nos propres peurs. Mais qu'en est-il du bord effiloché de la société? La solidarité y apparaît moins évidente.

Difficile d'inclure de la solidarité dans le confinement. Surtout en ce moment. Nous voyons beaucoup de gens qui, spontanément et par compassion, cousent des masques, collectent de la nourriture et de l'argent pour ceux qui sont en difficulté. Nous ne pouvons qu'applaudir cela. La tendance à prendre soin les uns des autres est en chacun de nous. Il ne faut pas être un professionnel de santé pour cela. À un niveau social plus élevé, cette solidarité se reflète dans notre sécurité sociale. Ceux qui sont en bonne santé et prospères contribuent au fardeau de ceux qui ont besoin de soins. C'est grâce à la sécurité sociale qu'un million de Belges peuvent désormais bénéficier d'allocations de chômage temporaire pour cas de force majeure. Grâce à la sécurité sociale, il y a des allocations de maladie pour ceux qui attrapent une infection, la caisse d'assurance maladie rembourse les frais d'hospitalisation élevés et les allocations de chômage pour ceux qui perdent leur emploi. Sans ces filets de sécurité, 1,5 million de Belges se retrouveraient désormais dans la pauvreté. Notre sécurité sociale est l'arme la plus importante dont nous disposons contre le virus.

C'est pourtant sur cette sécurité sociale que les gouvernements successifs ont économisé des milliards d'euros au cours des dernières décennies. Le gouvernement flamand actuel proclame avec le sourire qu'il continue avec le projet politique de "tailler pour s'épanouir". Bien qu'aucun gouvernement fédéral véritablement nouveau n'ait vu le jour aujourd'hui, on nous répète au plus haut niveau que de nouvelles économies sur la sécurité sociale vont être nécessaires pour équilibrer les comptes.

Malgré l'épargne excessive, les budgets n'ont pas été équilibrés depuis la crise bancaire. Et ceci ne doit pas surprendre. Les gouvernements successifs épargnent les épaules les plus solides, permettent aux fortunes de se développer dans les paradis fiscaux et n'exigent plus qu'ils contribuent également à la sécurité sociale. Dans un autre jargon, il est appelé "donner de l'oxygène à l'économie". Pourtant, cela étouffe les gens. La pauvreté des enfants augmente depuis des années, les personnes handicapées sont de plus en plus susceptibles de se retrouver en marge de la société, perdues sur une longue liste d'attente. Il y a une pénurie de garderies. La pénurie de logements ne mérite pas le nom d'État providence. Des jeunes en situation parentale vulnérable, des gens souffrant de solitude, des personnes en difficulté psychologique. Les trous dans le filet de la sécurité sociale se multiplient.

Économiser sur les soins de santé n'est plus un tabou pour nous non plus. Les gouvernements successifs font fonctionner les hôpitaux publics, et par extension l'ensemble du secteur de la santé, sur des critères de rentabilité et les évaluent par leur rentabilité. Un directeur d'hôpital est principalement un PDG. La qualité des soins et les conditions de travail du personnel viennent en deuxième position. Les infirmières, les aides-soignants, les sages-femmes et les assistantes doivent faire de plus en plus de travail avec de moins en moins de moyens. Les différents reportages sur les soins et les conditions de travail dans les maisons de retraite privées sont encore frais dans les mémoires. Les sages-femmes ont carrément été négligées dans la distribution de nouveaux équipements de protection individuelle tels que les masques et les tabliers. Elles doivent juste se débrouiller. Dans toute l'Europe, le personnel soignant tire la sonnette d'alarme depuis des années. En 20 ans, 120 000 lits au total ont été supprimés en Italie. Ils en paient maintenant le prix.

Pour nous, cela donne aux applaudissements des héros soignants une connotation cynique.

A tous ceux qui applaudiront ce soir le mardi 7 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, réclamons cette fois une ovation combative pour notre sécurité sociale. Applaudissez en particulier les innombrables infirmières, aides-soignants, assistantes, sages-femmes, personnel d'entretien et d'accueil qui sont sous-payés, surchargés de travail et souvent mal protégés pour faire le sale boulot. Surtout, nous espérons que votre regard et vos applaudissements ne se relâcheront pas une fois que le virus aura disparu des premières pages de l'actualité. Le pire reste-t-il à venir après cette crise? Tout comme après la crise bancaire de 2008, les dommages économiques seront-ils récupérés auprès des contribuables, tandis que les épaules les plus solides seront épargnées? Utiliseront-ils la même recette et feront-ils des économies sur les services publics et la sécurité sociale avec une main de fer? Dans les années à venir, nous devrons nous battre pour défendre notre sécurité sociale. Promouvoir des soins de santé solides, de haute qualité et accessibles à tous. Pour Pablo et Louis, pour le bord effiloché de la société, mais aussi pour vous et moi. L'épidémie de COVID-19 nous apprend que la santé ou la maladie ne font pas de discrimination. Nos soins de santé appartiennent à tout le monde. Nous espérons que votre solidarité ne se confinera pas une fois que vous en serez vous-même sorti.

