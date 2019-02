Musée juif: Mehdi Nemmouche étale sa culture politique et historique

Mehdi Nemmouche avait des connaissances en histoire et des avis tranchés sur la Deuxième Guerre mondiale, le conflit en ex-Yougoslavie ou encore la politique étrangère de la France et des Etats-Unis. Il évoque aussi, lors de sa sixième audition devant les enquêteurs à Paris peu après son arrestation, la Syrie et l'Irak, "qui est à feu et à sang". "Et ce n'est pas prêt de se terminer", prédit-il.