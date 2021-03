Karine Moykens, la présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing, est favorable à l'introduction d'un passeport de vaccination, mais seulement après que tout le monde ait eu la chance d'être vacciné.

C'est ce qu'elle a déclaré mardi soir lors d'une table ronde organisée par la Maison de la Santé (Health House) de Louvain. Elle préfère également une solution européenne plutôt que de relier ce passeport à l'application belge Coronalert.

Le virologue Marc Van Ranst, l'intensiviste Geert Meyfroidt, le patron de Pfizer Belgique Karel Van De Sompel et Karine Moykens ont discuté mardi soir de l'avenir après la vaccination.

L'une des questions abordées a été le principe d'un passeport vaccinal, par exemple pour permettre de voyager ou d'accéder à des événements.

Pour Mme Moykens, ce principe n'est négociable qu'à partir du moment où tout le monde a au moins eu la chance d'être vacciné. "Si vous introduisez quelque chose comme ça plus tôt, vous ferez de la discrimination."

En tant que présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing, elle est également responsable de l'application de recherche des contacts Coronalert. Lier un passeport de vaccination à l'application nécessiterait de profondes modifications, prévient-elle. "Je crains que dans un tel cas, nous nous heurtions à des problèmes de respect de la vie privée, ce dont nous avons beaucoup tenu compte. C'est pourquoi je préfère discuter de quelque chose comme ça au niveau européen", a-t-elle confié.

Marc Van Ranst a également émis des réserves sur l'introduction d'un tel passeport. "Si vous commencez à organiser des festivals où je serais autorisé à aller avec mon carnet de vaccination, au contraire de mon camarade, alors vous allez avoir une sorte de dystopie." Le virologue a également rappelé qu'il existe actuellement une incertitude quant au niveau d'infectiosité après la vaccination. "Le plus probable est que vous deveniez beaucoup moins infectieux."

C'est ce qu'elle a déclaré mardi soir lors d'une table ronde organisée par la Maison de la Santé (Health House) de Louvain. Elle préfère également une solution européenne plutôt que de relier ce passeport à l'application belge Coronalert.Le virologue Marc Van Ranst, l'intensiviste Geert Meyfroidt, le patron de Pfizer Belgique Karel Van De Sompel et Karine Moykens ont discuté mardi soir de l'avenir après la vaccination. L'une des questions abordées a été le principe d'un passeport vaccinal, par exemple pour permettre de voyager ou d'accéder à des événements. Pour Mme Moykens, ce principe n'est négociable qu'à partir du moment où tout le monde a au moins eu la chance d'être vacciné. "Si vous introduisez quelque chose comme ça plus tôt, vous ferez de la discrimination." En tant que présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing, elle est également responsable de l'application de recherche des contacts Coronalert. Lier un passeport de vaccination à l'application nécessiterait de profondes modifications, prévient-elle. "Je crains que dans un tel cas, nous nous heurtions à des problèmes de respect de la vie privée, ce dont nous avons beaucoup tenu compte. C'est pourquoi je préfère discuter de quelque chose comme ça au niveau européen", a-t-elle confié. Marc Van Ranst a également émis des réserves sur l'introduction d'un tel passeport. "Si vous commencez à organiser des festivals où je serais autorisé à aller avec mon carnet de vaccination, au contraire de mon camarade, alors vous allez avoir une sorte de dystopie." Le virologue a également rappelé qu'il existe actuellement une incertitude quant au niveau d'infectiosité après la vaccination. "Le plus probable est que vous deveniez beaucoup moins infectieux."