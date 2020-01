Un mois avant le déménagement vers le nouveau site du Mont Légia, le CHC propose une visite en 3D du site qui regroupera trois hôpitaux : la clinique Saint-Vincent de Rocourt, la clinique de l'Espérance et l'hôpital Saint-Joseph. Visite guidée avant la grande transhumance.

Après plus de cinq années de travaux, qui ont débuté en septembre 2014, pour un coût total de 260 millions d'euros (hors matériel médical), le Mont Légia est sur le point d'entrer en fonction. Il s'agit d'un des chantiers majeurs qui a occupé la région liégeoise ces dernières années.

Le déménagement des trois entités aura lieu le week-end du 15 et 16 février. Un déménagement qui se fera "en une seule fois". "Ce sera du jour au lendemain pour tous les patients, car on transfère tous les patients sur un week-end, sur un samedi et sur un dimanche", explique Isabelle François, cheffe de projet, interrogée par la RTBF. "Les patients de l'Espérance et de Saint-Vincent Rocourt seront transférés le samedi et ceux de Saint-Joseph le dimanche. Par contre, les trois semaines qui précèdent le déménagement, on s'attelle au déménagement progressif des équipements qui doivent quitter les trois sites actuels vers le Mont Légia". Une organisation millimétrée qui a été planifiée depuis des mois.

En attendant de pouvoir fouler du pied cet hôpital flambant neuf, voici une visite guidée en 3D.

