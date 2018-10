Mons a perdu son noeud papillon

Il l'avait dit de manière très légaliste: celui qui obtiendrait le meilleur score en voix préférence occuperait le siège de bourgmestre. On savait que, s'il avait obtenu cette première place dans le coeur des électeurs montois, Di Rupo se serait désisté pour son dauphin Nicolas Martin. Il aurait aimé accomplir ce geste princier. Question d'ego... Mais il n'aura pas à le faire. Martin l'a visiblement battu d'une tête. L'ère Di Rupo est bel et bien terminée à Mons. C'est une page d'histoire qui s'y tourne, sans nul doute, puisque l'homme au noeud pap' y a régné sans partage durant près de deux décennies.

A Mons, je voudrais saluer le résultat remarquable de Nicolas Martin. Je le félicite chaleureusement. Il sera un excellent bourgmestre. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) October 14, 2018

L'ère Martin s'annonce plus municipaliste, moins culturelle, plus axée sur la sécurité, les caméras de surveillance et la propreté. L'héritage du "père" sera sans doute lourd à porter, notamment avec une gare mégalo toujours en chantier. L'espace est néanmoins dégagé pour le nouveau et jeune bourgmestre qui perpétuera la tradition "dirupienne" de ne pas aller seul au pouvoir même avec une majorité absolue. Il ne devrait pas s'encombrer du MR au collège puisque Georges-Louis Bouchez et sa liste Mons en mieux n'a justement pas vraiment fait mieux qu'il y a six ans. Le bouillant candidat bleu n'a en tout cas pas réussi son pari de déstabiliser le PS qui, certes perd des plumes mais garderait sa majorité absolue en sièges. Après sa campagne brutale, Bouchez a, de toute façon, peu de chance de convaincre les socialistes de gouverner à nouveau avec le MR. Même le conciliant Richard Miller n'y pourra rien.

Qui d'autre alors pour monter au Collège avec le PS ? Le CDH, qui avec Savine Moucheron avait rempilé après le clash Di Rupo-Bouchez, ne résistera pas à son score désastreux de ce scrutin, le pire depuis 2006. Reste le PTB et Ecolo. Le PTB a fait une non-campagne, proposant une liste incomplète. Avec ses désormais plus de 8 % de voix (+ 5 %), il préférera certainement rester dans l'opposition. Et le PS sera ravi de l'y laisser. Comme partout dans le reste du pays, les Verts montois ont le vent en poupe, même si sa tête de liste Charlotte Dejaere a failli se faire assommer par un panneau en plein direct de cette soirée électorale : ils affichent un score sans précédent, à 14 %.

Les Ecolos montois se sont bien gardés d'arbitrer le rude match PS-MR durant la campagne. C'est eux que Martin devrait sans doute choisir pour co-gouverner, même si dans son discours de président socialiste Di Rupo n'a rien dit sur Ecolo (comprenez donc : aucune consigne). Une nouvelle ère s'ouvre donc à Mons. Un peu moins rouge et moins noeud pap'. Sans doute un peu plus verte.