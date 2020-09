La commune de Molenbeek a décidé de fermer ses deux écoles secondaires dès vendredi pour deux semaines en raison de l'apparition d'un cluster parmi les professeurs, dont certains donnent cours dans les deux établissements, a annoncé la bourgmestre Catherine Moureaux à l'agence Belga.

Quatre professeurs ont été testés positifs. On suspecte une contamination via la salle des professeurs.

Un avis est en cours de distribution pour prévenir les 923 élèves et leurs parents, a précisé la bourgmestre.

