Moins de demandeurs d'emploi en Wallonie comme en Flandre: 2021 aura été positif, malgré la pandémie, pour le marché du travail. Mais, au Nord comme au Sud, le chômage de longue durée ne faiblit pas.

En Wallonie, l'année 2021 se clôture avec une demande d'emploi en baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente, selon un bilan du Forem. Malgré la crise du coronavirus qui a perduré, le marché du travail wallon a bénéficié d'une reprise de l'activité économique.

La baisse du nombre de demandeurs et demandeuses d'emploi s'appuie sur l'augmentation du nombre d'opportunités d'emploi diffusées par le Forem (+25% par rapport à 2020). En décembre, par exemple, la demande d'emploi a chuté de 6,9%, tandis que les offres ont augmenté de 63% par rapport à décembre 2020.

En moyenne sur l'ensemble de l'année 2021, la Wallonie a compté 201.426 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI). Cet effectif moyen est 3,7 % plus faible qu'en 2020 (-7.837 personnes de moins, en moyenne), et même 0,9 % sous la moyenne de l'année 2019, avant la crise du coronavirus.

Les demandeurs d'emploi inoccupés représentent 12,6 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d'emploi moyen était de 13,1 % en 2020 et 12,7 % en 2019. À un an d'écart, c'est parmi les personnes les plus récemment arrivées dans la demande d'emploi que les reculs ont été les plus marqués.

En revanche, les demandeurs inoccupés depuis un à cinq ans sont plus nombreux qu'un an auparavant. En termes d'âge, le Forem relève une baisse plus marquée parmi les plus jeunes.

Sur l'ensemble de l'année 2021, près de 440.000 offres d'emploi ont été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres services publics d'emploi), soit 25 % de plus qu'en 2020, année pendant laquelle la crise avait provisoirement gelé les intentions de recrutement. Les besoins de main-d'oeuvre sont en hausse dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie manufacturière au commerce en passant par la santé et l'horeca.

En Flandre aussi, le chômage a reculé. Même davantage que dans le sud du pays. La Flandre comptait 181.792 demandeurs d'emploi en décembre 2021, soit 16% de demandeurs d'emploi en moins qu'en décembre 2020. C'est ce qu'a indiqué mercredi la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V).

Le nombre de demandeurs d'emploi a particulièrement baissé parmi les personnes inoccupées depuis mois d'un an (-24%). Le chômage des jeunes (-25 ans) a aussi diminué davantage que la moyenne (-22%). Le chômage de longue durée (plus de deux ans) a par contre à peine diminué: -2% pour atteindre 69.148 personnes.

En Wallonie, l'année 2021 se clôture avec une demande d'emploi en baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente, selon un bilan du Forem. Malgré la crise du coronavirus qui a perduré, le marché du travail wallon a bénéficié d'une reprise de l'activité économique.La baisse du nombre de demandeurs et demandeuses d'emploi s'appuie sur l'augmentation du nombre d'opportunités d'emploi diffusées par le Forem (+25% par rapport à 2020). En décembre, par exemple, la demande d'emploi a chuté de 6,9%, tandis que les offres ont augmenté de 63% par rapport à décembre 2020. En moyenne sur l'ensemble de l'année 2021, la Wallonie a compté 201.426 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI). Cet effectif moyen est 3,7 % plus faible qu'en 2020 (-7.837 personnes de moins, en moyenne), et même 0,9 % sous la moyenne de l'année 2019, avant la crise du coronavirus. Les demandeurs d'emploi inoccupés représentent 12,6 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d'emploi moyen était de 13,1 % en 2020 et 12,7 % en 2019. À un an d'écart, c'est parmi les personnes les plus récemment arrivées dans la demande d'emploi que les reculs ont été les plus marqués. En revanche, les demandeurs inoccupés depuis un à cinq ans sont plus nombreux qu'un an auparavant. En termes d'âge, le Forem relève une baisse plus marquée parmi les plus jeunes. Sur l'ensemble de l'année 2021, près de 440.000 offres d'emploi ont été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres services publics d'emploi), soit 25 % de plus qu'en 2020, année pendant laquelle la crise avait provisoirement gelé les intentions de recrutement. Les besoins de main-d'oeuvre sont en hausse dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie manufacturière au commerce en passant par la santé et l'horeca.En Flandre aussi, le chômage a reculé. Même davantage que dans le sud du pays. La Flandre comptait 181.792 demandeurs d'emploi en décembre 2021, soit 16% de demandeurs d'emploi en moins qu'en décembre 2020. C'est ce qu'a indiqué mercredi la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V).Le nombre de demandeurs d'emploi a particulièrement baissé parmi les personnes inoccupées depuis mois d'un an (-24%). Le chômage des jeunes (-25 ans) a aussi diminué davantage que la moyenne (-22%). Le chômage de longue durée (plus de deux ans) a par contre à peine diminué: -2% pour atteindre 69.148 personnes.