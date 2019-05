Mise en demeure de légaliser le cannabis thérapeutique, Mme De Block défend son bilan

Une association de consommateurs de cannabis et cannabidiol (CBD) à des fins médicales a mis en demeure la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, d'autoriser l'usage thérapeutique de ces substances. Elle avait donné comme délai de réponse ce dimanche et samedi soir, elle assurait n'avoir toujours pas obtenu de réaction. Mme De Block dément: elle assure dans un communiqué avoir répondu à l'association par mail et par courrier.

Maggie De Block a bloqué la procédure.