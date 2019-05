Mise à l'écart d'un policier soupçonné de violences à Molenbeek

Un policier de la zone Bruxelles-Ouest a été filmé par un riverain lundi soir, dans la rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean, en train d'asséner des coups de pied et de poing dans la tête d'un suspect maîtrisé et au sol, selon une information diffusée mardi par le quotidien La Capitale et confirmée par la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe). Elle précise que le chef de corps a immédiatement mis le policier sur "non active", une mise à l'écart de ses fonctions en attendant que sa suspension soit étudiée par le Collège de police.