Le parc Mini-Europe, situé au pied de l'Atomium à Bruxelles, sera à nouveau accessible au public à partir du lundi 29 mars, annoncent lundi ses responsables. Selon la direction, 2021 est une année de défis importants pour retrouver la rentabilité après les pertes conséquentes de 2020 et convaincre les Belges de visiter le parc.

La crise du coronavirus et l'arrêt brutal du tourisme international à Bruxelles ont durement affecté le parc qui a enregistré une chute de 84% du nombre de visiteurs. En septembre dernier, faute d'accord d'une prolongation de contrat avec Brussels Expo, Mini-Europe avait d'ailleurs annoncé son intention de fermer ses portes fin décembre et le lancement d'une procédure de licenciement collectif pour les 80 membres du personnel (30 équivalents temps plein). En janvier, Mini-Europe, le promoteur Europea et Brussels Expo ont finalement annoncé un accord pour prolonger l'exploitation du parc sur le plateau du Heysel jusqu'à son intégration au sein du projet NEO-Europea.

Le parc veut désormais attirer un public plus large avec son "musée interactif en extérieur". Son directeur Thierry Meeus souhaite "convaincre les Belges que visiter une attraction bruxelloise peut être aussi sûr et fun que visiter un parc en Ardennes ou à la côte" en cette période de crise sanitaire. A partir de fin juin, le parc proposera deux nouvelles attractions: le siècle des Lumières, avec une présentation animée de grandes figures de l'époque, et la place de l'Etoile à Paris ainsi que son Arc de Triomphe avec un nouveau concept paysager. De nouveaux investissements et d'autres rénovations seront programmées chaque année, ajoute la direction.

La crise du coronavirus et l'arrêt brutal du tourisme international à Bruxelles ont durement affecté le parc qui a enregistré une chute de 84% du nombre de visiteurs. En septembre dernier, faute d'accord d'une prolongation de contrat avec Brussels Expo, Mini-Europe avait d'ailleurs annoncé son intention de fermer ses portes fin décembre et le lancement d'une procédure de licenciement collectif pour les 80 membres du personnel (30 équivalents temps plein). En janvier, Mini-Europe, le promoteur Europea et Brussels Expo ont finalement annoncé un accord pour prolonger l'exploitation du parc sur le plateau du Heysel jusqu'à son intégration au sein du projet NEO-Europea. Le parc veut désormais attirer un public plus large avec son "musée interactif en extérieur". Son directeur Thierry Meeus souhaite "convaincre les Belges que visiter une attraction bruxelloise peut être aussi sûr et fun que visiter un parc en Ardennes ou à la côte" en cette période de crise sanitaire. A partir de fin juin, le parc proposera deux nouvelles attractions: le siècle des Lumières, avec une présentation animée de grandes figures de l'époque, et la place de l'Etoile à Paris ainsi que son Arc de Triomphe avec un nouveau concept paysager. De nouveaux investissements et d'autres rénovations seront programmées chaque année, ajoute la direction.