Mercredi, Daniel, un enfant palestinien de 9 ans, a été retrouvé mort sur les terrains du centre d'asile de Broechem. Il avait été vu la dernière fois deux jours avant alors qu'il se promenait en vélo dans le centre. Cinq suspects ont été interpellés. Le point.

Mercredi après-midi, les enquêteurs retrouvent le corps du petit garçon dans un fossé, les mains et les pieds liés. Cinq Palestiniens, dont trois résidents du centre d'asile, sont placés sous mandat d'arrêt par juge d'instruction à Anvers pour les faits qualifiés de prise d'otage et d'assassinat. Les suspects comparaîtront mardi en chambre du conseil, laquelle devra décider de la prolongation ou non de leur détention.

