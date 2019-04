Métis de la colonisation: Charles Michel présentera des excuses "historiques"

Le Premier ministre Charles Michel (MR) formulera ce jeudi des excuses au sujet de la ségrégation dont ont été victimes les enfants métis arrachés à leurs mères noires à la fin de la colonisation du Congo.

Ces excuses portent sur les enfants nés dans les années 40 et 50 au Congo, au Rwanda ou au Burundi. Ils sont issus d'une relation entre un colon belge et une femme autochtone. Dès 1958, à la veille de l'indépendance du Congo, l'Etat belge a organisé l'envoi de près de 300 enfants métis en Belgique. Les uns ont été adoptés par des familles blanches chrétiennes, d'autres placés dans des institutions, et cela, bien souvent contre la volonté de leur mère biologique. Une affaire longtemps étouffée en Belgique.

