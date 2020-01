Le policier dont le tir a tué la petite Mawda lors de la course-poursuite du 17 mai 2018 a été inculpé d'homicide involontaire le 18 décembre dernier, a indiqué mercredi le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna.

L'inculpation a été décidée par la juge d'instruction au terme de la reconstitution et de l'analyse du rapport balistique, a-t-il ajouté.

Deux autres personnes sont inculpées dans ce dossier: le passeur et le chauffeur du véhicule dans lequel se trouvait la victime. Les deux individus avaient été placés en détention préventive après leur capture, qui s'était déroulée respectivement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Le policier n'a quant à lui pas été placé en détention, le risque de récidive ou de fuite n'étant pas de mise. Le chauffeur et le passeur avaient été inculpés du chef d'entrave méchante à la circulation, étant donné qu'ils ont utilisé leur véhicule comme arme pour échapper aux policiers lors de la course-poursuite.

