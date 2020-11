Marius Gilbert, l'épidémiologiste et chercheur connu pour ses interventions dans les médias à propos de la pandémie de coronavirus, a été nommé vice-recteur de l'ULB, écrit l'Echo.

Directeur de recherches FNRS et à la tête du Spatial Epidemiology Lab (SpELL), Marius Gilbert dirigera le Vice-rectorat à la recherche et à la valorisation. L'épidémiologiste, qui suit la pandémie de près en Belgique, a également participé à plusieurs comités d'experts : le GEES et le CELEVAL

"Le choix de ces personnalités a été guidé par une volonté très forte de mixité (équilibre des genres, mixité des disciplines, des âges ...) mais aussi d'engagement au service d'une université citoyenne comme l'ULB", explique la rectrice Annemie Schaus dans un communiqué, qui dévoile la composition de toute l'équipe rectorale de l'Université libre de Bruxelles.

