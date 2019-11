Elle s'en est allée en refusant de le faire sur la pointe des pieds. Délibérément. Festivement. Une ultime coupe à la main, partagée avec ses proches et son cercle d'intimes. Elle avait tout prévu, orchestré son grand départ. 22 octobre, Marieke Vervoort, 40 ans, a choisi de tirer sa révérence.

De se libérer de l'insupportable tétraplégie progressive diagnostiquée quand elle avait 14 ans, qui la clouait dans un fauteuil roulant depuis ses 20 ans, sans espoir de guérison, mais qui avait échoué à lui infliger en sus déprime et isolement. " Je continue à me battre comme une bête, affirmait-elle en 2015, mais lorsque je deviendrai totalement dépendante des autres, je réunirai mes proches et on pourra m'euthanasier. " Marieke a jugé que le temps était venu de lâcher prise. " C'est devenu trop lourd ", confiait-elle sur son lit d'hôpital, paralysée des orteils à la gorge, en proie à des douleurs que les médicaments ne parven...