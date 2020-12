Un accord semble avoir été trouvé avec les représentants des cultes reconnus et les règles ont été un peu assouplies selon la RTBF. On pourrait se rassembler à 15 personnes dans un même lieu si chacune dispose de 10 m2.

Cultes : les règles sont, un peu, assouplies

Un accord semble avoir été trouvé avec les représentants des cultes reconnus et les règles ont été un peu assouplies selon la RTBF. On pourrait se rassembler à 15 personnes dans un même lieu si chacune dispose de 10 m2.

Pour l'instant, seul un enregistrement pour diffusion d'une célébration religieuse avec dix personnes est autorisé. Les mariages de cinq personnes et les enterrements de quinze personnes sont autorisés.Sont par contre interdit les services de culte collectifs.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne organisait ce mercredi une concertation avec les représentants des cultes reconnus afin de trouver "le juste équilibre entre la liberté de culte et la santé publique", a-t-il indiqué sur Twitter.

Le Conseil d'Etat a ordonné mardi, dans le cadre d'une demande en référé de membres de la communauté juive d'Anvers, que l'État belge modifie le régime interdisant l'exercice collectif du culte. Pour ce faire, l'institution administrative demande à l'Etat belge de modifier l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus' au plus tard le 13 décembre, soit dimanche prochain.

L'arrêt considère qu'il est question d'une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l'autorité n'a même pas prévu la possibilité que l'exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment.

Selon la RTBF, les différents acteurs autour de la table seraient arrivés à un compromis : "les différentes célébrations religieuses ou laïques seront possibles à condition qu'elles ne rassemblent pas plus de 15 personnes dans un même lieu et que chacune d'entre elles dispose de 10m²." La nouvelle mesure pourrait entrer en vigueur dès ce dimanche.

Cultes : les règles sont, un peu, assouplies Un accord semble avoir été trouvé avec les représentants des cultes reconnus et les règles ont été un peu assouplies selon la RTBF. On pourrait se rassembler à 15 personnes dans un même lieu si chacune dispose de 10 m2.Pour l'instant, seul un enregistrement pour diffusion d'une célébration religieuse avec dix personnes est autorisé. Les mariages de cinq personnes et les enterrements de quinze personnes sont autorisés.Sont par contre interdit les services de culte collectifs. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne organisait ce mercredi une concertation avec les représentants des cultes reconnus afin de trouver "le juste équilibre entre la liberté de culte et la santé publique", a-t-il indiqué sur Twitter.Le Conseil d'Etat a ordonné mardi, dans le cadre d'une demande en référé de membres de la communauté juive d'Anvers, que l'État belge modifie le régime interdisant l'exercice collectif du culte. Pour ce faire, l'institution administrative demande à l'Etat belge de modifier l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus' au plus tard le 13 décembre, soit dimanche prochain. L'arrêt considère qu'il est question d'une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l'autorité n'a même pas prévu la possibilité que l'exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment.Selon la RTBF, les différents acteurs autour de la table seraient arrivés à un compromis : "les différentes célébrations religieuses ou laïques seront possibles à condition qu'elles ne rassemblent pas plus de 15 personnes dans un même lieu et que chacune d'entre elles dispose de 10m²." La nouvelle mesure pourrait entrer en vigueur dès ce dimanche.