Marche pour le climat à Bruxelles (en images)

"Ce dimanche, la Coalition Climat et le Climate Express interpellent nos dirigeants belges pour une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et national", a expliqué le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel. Quelque 65.000 personnes ont participé à la Marche pour le climat initiée par les organisations Climate Express et Coalition Climat à Bruxelles.