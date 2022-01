Le virologue Marc Van Ranst a appelé mardi au sens des responsabilités à l'approche de nouvelles règles de quarantaine, d'isolement et de dépistage, qui entreront en vigueur lundi prochain.

"Je comprends que l'on prenne ces mesures", par exemple l'abandon de la quarantaine obligatoire pour les contacts à haut risque asymptomatiques et vaccinés. "On allège ainsi la charge qui pèse sur la première ligne de soins, et on répond aux craintes d'absentéisme dans des secteurs critiques, mais on introduit aussi un nouveau risque", réagit Marc Van Ranst. Sans quarantaine imposée, il y a en effet davantage de risque que des personnes vaccinées qui se portent bien transmettent sans le savoir le coronavirus à d'autres. Le virologue appelle donc les citoyens à la prudence et à limiter au maximum les contacts après avoir eu un contact à haut risque. Il recommande aussi de porter dans les premiers jours un masque FFP2. Il semblerait que le variant omicron se retrouve surtout dans la gorge plutôt que le nez, affirme également Marc Van Ranst. Or, les autotests utilisés actuellement fonctionnent avec un prélèvement dans le nez. Il recommande d'éventuellement les utiliser en effectuant aussi un prélèvement dans la gorge.