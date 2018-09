Manifestation des fonctionnaires: le point sur les perturbations

Cet article est mis à jour régulièrement.

Les réseaux TEC perturbés

Sur le réseau carolo, 40% des services étaient assurés à Jumet, 25% au dépôt de Genson et 50% à Anderlues. Pour les métros 1 et 2, 60% des services étaient assurés, 80% pour le métro 3 et 75% pour le métro 4. La situation sera mise à jour dans le courant de la journée sur la page Facebook du TEC Charleroi.

Du côté de Mons, plus de la moitié (55%) des services étaient assurés, et un peu plus dans le Borinage (59%). Dans le Centre, c'est le cas pour 58% des services et 94% dans le Hainaut occidental.

Les TEC Liège-Verviers sont aussi concernés par l'action syndicale. A Jemeppe, seuls 26% des services sont prévus, contre 65% à Liège, 81% à Rocourt et 77% à Verviers.

Dans le Brabant wallon, 94% des parcours sont assurés et seul le dépôt de Baulers est concerné.

Perturbations en vue pour la circulation dans Bruxelles

La circulation automobile sera perturbée à Bruxelles vendredi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale.

Le rassemblement est prévu aux alentours de la Gare du Nord dès 10h30, pour un départ à 11h30. Le cortège s'élancera par le boulevard Albert II, la petite ceinture (Rogier - Madou - Arts/Loi - Belliard/Régent - place du Trône - porte de Namur), la rue de Namur, la place Royale, la rue Royale pour arriver au Mont des Arts. Les tunnels seront probablement fermés, avertit Bruxelles Mobilité. Les tunnels Centre et Cinquantenaire seront fermés vers 11h00.

Et la Stib ?

Le réseau Stib pourra subir des déviations en temps réel. Certaines lignes de trams et de bus seront coupées ou déviées en fonction du passage de la manifestation.

Les métros et trains devraient rouler normalement.

Brussels Airport: des délais plus longs au contrôle des passeports

L'aéroport de Brussels Airport a prévenu via Twitter les passagers se rendant dans une destination non-Schengen de prévoir plus de temps à l'aéroport. En raison de la manifestation des fonctionnaires à Bruxelles, il y a en effet moins de policiers pour le contrôle des passeports.

Les temps d'attente au contrôle des passeports devraient donc être plus longs.

Due to a manifestation in Brussels, fewer police officers are present to check passports. Queues at passport control may be longer than usual. We advise passengers for Non-Schengen destination to come to the airport well ahead of their departing time. We'll keep you updated.