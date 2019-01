Maison kangourou : jeunes et seniors sous le même toit

Depuis septembre dernier, quatre générations cohabitent dans la maison ", résume Philippe Defeyt. Il y a trois ans, son beau-père est venu rejoindre l'économiste namurois et son épouse pour occuper le premier étage. " Il est chez lui, il reçoit et voit qui il veut, y compris ses autres enfants. Il prend seulement le repas de midi avec nous. " Restait à aménager le dernier étage. Cela a pris dix mois pour en faire un appartement, entièrement isolé. " Notre intention était de contribuer à résoudre à notre niveau la crise du logement, en accueillant une maman avec deux enfants. " Avec ces nouveaux locataires, il n'y a pas de formalisation de liens spécifiques comme il peut y en avoir dans le cadre d'une formule de bail entre une personne âgée et un étudiant qui rend divers services chez l'habitant. " Mais à l'avenir, avec l'âge, on pourrait imaginer que les locataires nous rendent divers services en échange d'un loyer diminué. "

...