Le président du PS, Paul Magnette, suggère d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca pour vacciner les étudiants, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure mercredi.

"Si le vaccin d'AstraZeneca est livré et qu'il se confirme qu'il ne sera pas utilisé pour les publics plus fragiles, pourquoi ne pas vacciner les étudiants ? Il ne servirait à rien de le garder en stock, autant l'utiliser. Je propose cela tout en maintenant le calendrier de vaccination prévu pour les autres vaccins", avance le président des socialistes.

Paul Magnette formule d'autres propositions concrètes en faveur des étudiants dont certaines sont déjà en cours de discussion dans les instances responsables (kern, Codeco, gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles), relève La Libre Belgique.

Il estime que des mesures importantes doivent être prises pour les étudiants par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Il faut immuniser l'année 2020-2021 par rapport au triplement. Il faut considérer que ceux qui la rateraient une nouvelle fois puissent la recommencer exceptionnellement l'année suivante. Le PS plaide aussi pour une véritable troisième session d'examens à l'intention de toutes les années universitaires. Les examens ratés en janvier pourraient être présentés à nouveau au mois de juin, puis en septembre, comme c'est seulement le cas en premier Bac."

Le Carolo propose aussi l'augmentation des bourses d'études à hauteur de 25%. "Et cela devra se faire de manière automatique sans que les étudiants doivent effectuer des démarches."

M. Magnette plaide enfin pour la gratuité des séances auprès d'un psychologue pour les moins de 25 ans via une convention à signer avec l'Inami.

