Les deux présidents socialistes ont terminé leurs consultations, remis un "rapport final" et suggèrent que la Première ministre prenne la formation en mains. La principale intéressée n'a pas (encore) dit 'oui'.

Paul Magnette et Conner Rousseau, présidents du PS et du SP.A, ont terminé leur tour de consultations informelles en vue de déminer le terrain pour la formation d'un prochain gouvernemenrt fédéral majoitaire de plein exercice. Les deux hommes ont remis un "rapport final" à Sophie Wilmès (MR), Première ministre, et souhaitent qu'elle prenne désormais les choses en main. Paul Magnette et Conner Rousseau évoquent tous deux sur Twitter une "réunion constructive" avec la Première ministre, sans donner davantage de précisions. D'autres voix se sont déjà élevées pour solliciter la locataire du Seize, dont le chef de file N-VA à la Chambre, Peter De Roover (N-VA).

Réunion productive ce lundi avec @Sophie_Wilmes. Nous lui avons remis, @conner_rousseau et moi, le rapport final faisant état de nos travaux. — Parti Socialiste (@PSofficiel) June 15, 2020

Productieve vergadering vandaag met @Sophie_Wilmes, waarin @PaulMagnette en ik ons eindverslag over onze werkzaamheden van de afgelopen weken hebben overgemaakt. — Conner Rousseau (@conner_rousseau) June 15, 2020

La principale intéressée n'a pas accepté l'offre et temporise, en l'état, estimant que le travail préparatoire n'est pas assez consistant et que la séquence n'est pas terminée. Dans son entourage, on murmure depuis plusieurs jours que Wilmès n'accepterait, le cas échéant, une telle mission que si les chances de réussite sont importantes. Or, si un dialogue entre la N-VA et le PS semble désormais possible dans les deux camps, il reste encore quantité de déclarations sur les majorités possibles.

Selon nos informations, le "rapport final" Magnette-Rousseau évoquerait bien des partenaires potentiels, mais ceux-ci n'auraient pas encore donné leur feu vert à une formation gouvernementale.

