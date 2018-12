M. Reynders souhaite l'association des Affaires étrangères et de la Défense

Le nouveau ministre de la Défense, Didier Reynders, par ailleurs également vice-Premier ministre et titulaire du portefeuille des Affaires étrangères, s'est prononcé vendredi pour un renforcement d'une "approche intégrée" associant davantage les deux départements et promouvant les trois D (défense, diplomatie et développement), comme c'est déjà souvent le cas en Afrique.