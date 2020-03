Le ciel sera très nuageux lundi matin et la pluie continuera d'arroser le pays, indique l'Institut royal météorologique. L'après-midi sera plus changeante avec des averses plus localisées, accompagnées par endroits de grésil et ponctuées d'un coup de tonnerre. L'Ardenne pourrait connaître quelques épisodes de neige fondante.

Les maxima oscilleront entre 3°C et 7°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7°C et 9°C ailleurs.

Quelques averses balayeront encore certaines régions du pays en début de soirée, notamment l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout sous un ciel plus propice aux éclaircies à partir de l'ouest. La nuit sera plus fraîche, sous des minima compris entre 0°C et -4°C en Ardenne, autour de 0°C dans le reste du pays et de 1°C à 3°C à la mer.

En fin de nuit, des nuages bas se formeront sur le relief ardennais et des averses en provenance de la Manche pourraient atteindre les régions proches de la frontière française. Le vent sera généralement modéré.

Mardi débutera sous le soleil, avant que le ciel ne devienne plus hésitant.

Les maxima oscilleront entre 3°C et 7°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 7°C et 9°C ailleurs. Quelques averses balayeront encore certaines régions du pays en début de soirée, notamment l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout sous un ciel plus propice aux éclaircies à partir de l'ouest. La nuit sera plus fraîche, sous des minima compris entre 0°C et -4°C en Ardenne, autour de 0°C dans le reste du pays et de 1°C à 3°C à la mer. En fin de nuit, des nuages bas se formeront sur le relief ardennais et des averses en provenance de la Manche pourraient atteindre les régions proches de la frontière française. Le vent sera généralement modéré. Mardi débutera sous le soleil, avant que le ciel ne devienne plus hésitant.