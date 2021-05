"Dans un autre pays, la question de sa démission se serait posée": la chasse au militaire d'extrême droite et les mises en garde qui l'on précédée provoquent des remous, jusqu'au sein de la majorité.

Au sein même de la majorité, certains le disent: "Dans un autre pays, la question de sa démission se serait posée". Dans un autre pays...

Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense, se trouve dans la tourmente, alors que la chasse à l'homme se poursuit toujours, à grands renforts de moyens, pour retrouver ce militaire aux idées d'extrême droite, armé, qui menaçait des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst. Au sein même de la majorité, certains le disent: "Dans un autre pays, la question de sa démission se serait posée". Dans un autre pays...Pour autant, la séance des questions d'actualité de la Chambre, ce jeudi après-midi, a donné une indication de l'état de tension qui entoure le dossier et qui menace, potentiellement, la position de la ministre. Surtout en Flandre, plusieurs partis la critiquent vivement. La N-VA en tête, mais ce n'est guère une surprise, depuis les bancs de l'opposition. Mais les socialistes flamands sont assez virulents, eux aussi.Plusieurs éléments sont de nature à la fragiliser. Le rapport de la Sûreté de l'Etat évoquant une présence inquiétante de l'extrême droite au sein de l'armée, fin février, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il était question d'une "trentaine de militaires suivis de très près pour leur sympathies et leurs liens évidents avec l'extrême droite". "La situation est très grave, il ne s'agit pas que d'un homme isolé", commente un membre de la majorité."Le menace n'était pas neuve, a appuyé le député Kris Verduyckt (Vooruit, parti de la majorité). Quand vous, ministre Dedonder, avez dit qu'il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire, c'est un non-sens complet!" Le parcours du fugitif, Jurgen Conings, laisse également apparaître de sérieuses failles. Ecolo, le CD1V et DeFI ont eu également des mots très critiques et se sont demandé quel était le suivi de cette trentaine de radicalisés.À partir de 2019, il a progressivement été repéré par le Service général de Renseignement et de Sécurité (SGRS, les renseignements militaires), notamment pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite. Des propos racistes sur Facebook lui ont valu une plainte de l'État-major auprès de la police. Le dossier a été classé sans suite mais l'homme n'a pas échappé à une sanction interne, à savoir quatre jours d'arrêts simples. En juin 2020, Jürgen Conings a été muté dans une fonction de support, en appui des instructeurs en charge de la préparation aux missions à l'étranger. Il avait accès à des armes et munitions pour les mettre à la disposition des militaires qui étaient formés. La même année, son habilitation de sécurité lui a été retirée pour des menaces proférées sur Facebook."Dès que ces comportements sont apparus, ce militaire n'aurait plus dû avoir accès à ces armes et aurait dû faire l'objet d'un contrôle plus strict.", a reconnu la ministre de Défense Ludivine Dendonder. Les contrôles actuels ne suffisent plus, à ses yeux. Des mesures "fortes" seront prises, comme l'interdiction d'accéder à certains quartiers, aux chambres d'armes et, s'il apparaît que le comportement d'un militaire n'est pas compatible avec son statut, un licenciement pourra être décidé. "Il n'y a pas de place à la Défense pour les racistes et les fascistes", a-t-elle également déclaré.La ministre de la Défense a ajouté: "Plusieurs enquêtes internes (au sein de l'armée) sont en cours par rapport à ce qu'il s'est passé ces derniers jours afin de percevoir les lacunes qui ont conduit à cette situation et les résoudre le plus rapidement possible".La ministre renvoie encore, avec force, la responsabilité au désinvesissement dans l'armée et au "chaos" dont elle a hérité des anciens ministres de la Défense, tous deux N-VA, Steven Vandeput et Sander Loones. Elle pointe aussi du doigt les incitations à la haine émanant des nationalistes et de l'extrême droite, ces dernières années, suscitant l'ire de la N-VA.La chasse à l'homme se poursuit. Aucun acte irréparable n'a été commis. Les enquêtes seront menées. Personne n'a demandé la démission de la ministre. Il n'empêche: "dans un autre pays..."