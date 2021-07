La section Ecolo de l'arrondissement de Liège a lancé une procédure d'exclusion à l'encontre d'un conseiller communal de Herstal qui, sur une ancienne photo parue mercredi dans Sudpresse, pose devant le drapeau du mouvement ultranationaliste turc des Loups gris en faisant leur signe de ralliement.

"Suite à la publication d'une photo du conseiller communal Yunus Sahinbay faisant le signe des Loups gris devant leur drapeau, nous condamnons fermement son attitude, même si elle est bien antérieure à son élection", a indiqué mercredi soir sur Twitter le député wallon Olivier Bierin, l'un des trois co-présidents d'Ecolo pour l'arrondissement de Liège avec la députée wallonne Veronica Cremaso et le conseiller flémallois Dominique Perrin.

L'intéressé avait été élu en 2018 en tant que candidat citoyen sur la liste Vert Herstal, une liste de cartel entre Ecolo, le mouvement Demain et des citoyens. Il s'était affilié chez Ecolo en 2020. Une procédure d'exclusion du parti Ecolo a été lancée, selon les co-présidents.

"C'était il y a longtemps, je n'étais alors pas du tout élu et j'ai suivi le mouvement sans réfléchir", a indiqué le conseiller communal à Sudpresse après la parution du cliché sur les réseaux sociaux. Il assure n'avoir rien à voir avec le mouvement des Loups gris.

