Loi climat: contrairement au MR, l'Open Vld votera contre la révision constitutionnelle

Contrairement au MR, l'Open Vld votera contre la révision de l'article 7bis qui permettrait d'asseoir une éventuelle loi spéciale climat. "Une loi climat sans mesures concrètes est une coquille vide et constitue un dangereux précédent, en vertu duquel la gestion du climat serait retirée des mains du politique pour être confiée à des juges non élus", estiment les libéraux flamands. Ces derniers sont plutôt partisans d'un nouvel accord de coopération entre les différentes autorités du pays afin d'atteindre les objectifs climatiques.

Depuis le début des travaux, l'Open Vld n'a pas caché son opposition à la loi climat. Il n'est pas plus motivé par une révision de la Constitution. Pour les libéraux flamands, il ne s'agirait que d'une révision "symbolique" alors que la situation exige que soient prises des mesures intelligentes et payables. "La proposition de loi climat fixe à nouveau des objectifs mais n'offre aucune solution concrète pour les atteindre", jugent-ils.

Ecolo a relancé lundi un appel à l'Open Vld et au CD&V afin qu'ils appuient, dans la foulée du MR, la révision constitutionnelle que les Verts appellent de leurs voeux, avec les socialistes, le cdH, DéFI et le PTB. Le vote aura lieu demain mardi en commission de la Chambre. Il s'agit d'"une étape fondamentale afin de poursuivre rapidement l'examen de la loi spéciale climat", a souligné Ecolo.

Craignant qu'une révision constitutionnelle puisse ouvrir la boîte de Pandore institutionnelle, le MR était plutôt partisan d'une autre piste ouverte par le Conseil d'Etat: inscrire dans la loi de réformes institutionnelles l'obligation de respecter des objectifs climatiques "ambitieux" et de conclure un accord de coopération entre les Régions et le fédéral. Lundi, il a fini par se rallier à l'option de la révision constitutionnelle si elle peut permettre de recentrer le débat sur des mesures concrètes. La révision de la Constitution pourra donc recevoir l'appui d'une majorité de députés demain mardi en commission mais pas jeudi en séance plénière où une majorité des deux tiers est requise. L'Open Vld, CD&V et N-VA y sont opposés.

Selon un sondage organisé par le bureau d'étude Burat, en collaboration avec le professeur Gino Verleye de l'Université de Gand et le bureau Dynata, pour l'initiative citoyenne pour le climat "Sign for my future", la majorité des électeurs du CD&V, de l'Open Vld, de la N-VA et du MR, sont en faveur d'une loi climat. Ce sondage a été réalisé du 8 au 13 mars, auprès de 2.000 électeurs. La marge d'erreur est de 0,5%.