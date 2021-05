Monsieur le ministre, les infirmier/e/s de soins intensifs et d'urgence sont révoltés et lassés de ne pas être entendu! L'appel de 100 infirmiers-chefs dans 40 hôpitaux.

Pour la journée internationale de l'infirmière, ce 12 mai, le coeur n'est pas à la fête!

Voici plus d'un an que les heures et les jours de boulot s'enchainent dans des conditions déplorables. Depuis le début de votre mandat, vous n'avez pas eu le moindre geste pour notre profession. Pire, vous avez réussi à anéantir le peu de reconnaissance que vous prétendiez avoir pour nous en déléguant nos actes "A des tiers" et en prolongeant la loi du 06 novembre 2020 sans concertation avec la profession.

Ce manque d'écoute et de reconnaissance de la profession n'est pas nouveau, la pandémie l'a simplement médiatisé.

Depuis septembre 2018, une nouvelle classification de fonctions (IF-IC) a été mise en place dans les hôpitaux privés du pays. Ce nouveau système a supprimé de facto la prime fédérale octroyée aux infirmiers spécialisés sans aucune compensation. Les étudiants font donc une cinquième année d'étude en Haute Ecole sans valorisation financière ni académique ! La pandémie a mis en exergue la difficulté de trouver du personnel qualifié et le gouvernement belge décide d'investir 500 millions d'euros pour financer à 100% ce nouveau système caduc (IF-IC). Pour la prochaine pandémie, le gouvernement belge pourra tenter d'ajouter des lits de soins intensifs mais sans infirmier ce sera peine perdue.

La pandémie a pourtant mis en avant le rôle clef de l'infirmier spécialisé. En effet, Sciensano a constaté que lorsque nous augmentons le nombre de lits de soins intensifs nous augmentons la mortalité par manque de personnel formé et compétent.

Selon le Forem, la profession d'infirmier/e/ est désormais en haut du classement des fonctions critiques et métiers en pénurie dans le sud du pays. C'est principalement dû à une carrière incomplète : le personnel quitte après 5 à 10 ans les services de soins intensifs et d'urgence. Cette fuite augmente la charge de travail infirmière qui va ensuite augmenter la volonté de quitter prématurément la profession.

La surcharge de travail était préexistante avant la pandémie. D'après une étude effectuée par la SIZ Nursing en mai 2019 dans 16 hôpitaux de Fédération Wallonie-Bruxelles, les infirmier/e/s des unités de soins intensifs subissent une charge de travail deux fois supérieure à la norme légale prévue. Pour rappel, selon plusieurs études scientifiques internationales, une charge de travail infirmière excessive augmente les complications et la mortalité des patients. La pandémie a amplifié cette charge de travail, les patients admis pour la maladie COVID-19 nécessitent, en effet, 20% de charge de travail infirmier supplémentaire.

En tant qu'infirmier/e/s chefs de service, nous vous interpellons sur la nécessité d'une intervention urgente de votre part afin de protéger et soutenir nos équipes fragilisées.

Monsieur le ministre, sans intervention urgente de votre part cette situation va encore se dégrader dans les mois et années à venir. Une dernière étude réalisée en mai 2020 démontre une prévalence de 68% du risque de burnout chez les infirmières de soins intensifs. L'épuisement se ressent déjà dans nos équipes : les congés de maladie, les démissions et les demandes de réduction de temps de travail se multiplient.

Enfin, dans certaines hautes écoles, 30% des étudiants en spécialisation ont abandonné leur cursus ces derniers mois.

Il est plus que temps de réagir et de revaloriser notre profession !

Dans ce cadre, nous, infirmier/e/s chefs de service, soutenus par les associations professionnelles AFIU et SIZ Nursing, demandons au plus vite un échéancier pour:

reconnaître et revaloriser financièrement les spécialisations ;

revoir les normes d'encadrement infirmier aux soins intensifs et aux urgences, mais également dans tous les services hospitaliers ;

élaborer un plan pour lutter contre la pénurie infirmière. Pour rappel, l'Organisation Mondiale de la Santé et le centre d'expertise belge (KCE) demandent d'investir urgemment dans la profession infirmière ;

intégrer avec plus d'équité le financement du personnel soignant dans le mode de financement obsolète des hôpitaux belges ;

écouter les représentants de notre profession infirmière pour tous changements les concernant. Notamment en réintégrant l'UGIB dans toutes les discussions et projets concernant la profession infirmière.

Monsieur le ministre, sans réponse de votre part avant le 21 mai, la prochaine action ne sera plus une lettre de courtoisie mais des actions fortes, concertées et médiatisées. Nous avons pris soin sans relâche de nos concitoyens depuis un an de COVID-19 ; maintenant, nous prenons soin de nous. Nous ne nous laisserons plus faire ! Maintenant, prenez soin de nous.

Signataires de la lettre (ordre de manière aléatoire)

Julien Stievenart - Infirmier chef Urgences Groupe Jolimont - Site Warquignies

Crohin Gaëtan - Infirmier chef Soins intensifs Hôpital Erasme

Fouzya Chihi - Infirmière chef aux urgences CUB-Hôpital Erasme

Yves MAULE - Manager de Soins, Département de médecine critique au CHU Brugmann et président de l'AFIU

Jérémy Renard - Infirmier chef USI au CHR Sambre et Meuse

Caroline Boucaut - Infirmière chef adjointe - USI - CHIREC Delta

Nicolas Ottermans - Infirmier chef aux soins intensifs HIS site Ixelles

Daniele Collura - infirmier chef aux soins intensifs des CUB-Hôpital Erasme

Anne-Charlotte Pesser - Infirmière en chef aux urgences de la clinique Saint Luc Bouge

Sabine Evrard - Infirmière cheffe aux soins intensifs CHU Brugmann

Xavier Malfroot - Infirmier chef Urgences Sainte-Anne Saint-Rémi

Sébastien Canipel - Infirmier chef adjoint aux soins intensifs du CHU Ambroise Paré et administrateur de la SIZ Nursing

Yves Maetens - Infirmier Chef de Service Soins Intensifs et Urgences CUB - Hôpital Erasme

Emmanuelle Desmet - Infirmière cheffe aux soins intensifs du CHwapi à Tournai

Nassiri Faiza - Infirmière chef soins intensifs CHU Brugmann (U10)

Christian Vanderwallen - Infirmier Chef aux Soins Intensifs des CUB ULB Hôpital ERASME

Eric Husson - Infirmier chef Soins d'urgence Groupe Jolimont site Jolimont

Jean-Marc KENLER - Infirmier chef soins intensifs VIVALIA CHA Libramont

Christiane Hoffmann - infirmière chef aux urgences/SMUR Klinik St Josef St Vith

Gwennaelle Mercier - infirmière chef aux soins intensifs des CUB-Hopital Erasme

Vincent Collet - infirmier chef Urgences / SMUR/PIT CHR Sambre et Meuse - site Meuse et membre AFIU

Muriel Catoul - Adjoint à l'infirmier chef des urgences Chrsm Namur

Louis Christophe - Infirmier chef Urgences SMUR CHU UCL Namur Site Dinant

Séverine Goenen - Infirmière chef des soins intensifs pédiatriques

Ludivine Pauvert - Infirmier chef urgences HUDERF

Vincent Loncke - Infirmier chef urgences et SMUR Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) à Tournai

Marcos Pinto Loureiro - Infirmier chef au service d'urgences des Cliniques de l'Europe site Ste-Elisabeth

Jean-Yves Dumont - Infirmier Chef au Centre des Brûlés, secteur des Soins Intensifs, CHU de Liège

Gaëtan Gosselin - Infirmier chef aux Urgences site de Lobbes (Groupe Jolimont)

Verstraete Stefaan - Hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg Kliniek Sint Jan Brussel

Pierard Gilles - Infirmier en chef USI CHU de Liège - Notre-Dame des Bruyères

Leterme Marie - Infirmier chef adjoint aux soins intensifs de la Clinique Saint jean bruxelles

Defer Daniella - Infirmière chef soins intensifs de Nivelles

Aurélie Nicolas - Infirmière chef-ajointe aux urgences des CUB-Hôpital Erasme

Ludivine Nelissen - Infirmière chef Urgences au CHU Tivoli

Gregory Descamps - Infirmier chef aux Soins Intensifs Epicura

Danze Grégory - Infirmier spécialisé SIAMU au Centre des Brulés du CHU de Liège

Stéphanie Georis - infirmière SIAMU aux soins intensifs CHU liège

Antoine Feys - Infirmier chef adjoint Urgences et SMUR CHwapi

Christelle Roufart - Infirmière chef SUS CHBA site Waremme

Adrien De Smet - Infirmier chef adjoint urgences Chrsm site Sambre

Delannoy Sabine - Infirniere chef d'unité soins intensifs chwapi Tournai

Nicolas Hansroul - Infirmier en chef aux Urgences CHC Hermalle

Alessia Settimio - Infirmière chef, soins intensifs, CHU Tivoli

France Vanderbecq - Infirmière chef aux soins intensifs du CHR de Namur

Catherine Bertrand - Infirmière en soins intensifs au CHU de Liège

Marianne Vanwarbeck - infirmiere en chef soins intensifs chc heusy

Jonayde Bouker - Infirmier Chef-Adjoint services des Urgences des CUB-Hôpital Erasme

Laurent Fontaine - Infirmier SISU - Administrateur de la SIZ Nursing et Modis Life Sciences

Christine Schepers - infirmière chef de salle aux soins intensifs

Geoffroy Plenevaux - Infirmier chef de services - CHRSM site Meuse - Namur

Jacques Delaunoy - Infirmier chef de service au CHwapi Tournai

Pol Grosjean - Infirmier en chef USI CHC MONTLEGIA LIEGE ancien membre du bureau de la SIZ Nursing

Isabelle Heulers - infirmière chef aux soins intensifs hôpitaux Iris Sud Site J Bracops

Martin FORTEMPS - Infirmier en Chef aux soins intensifs CHR Sambre et Meuse, site Meuse & administrateur SIZ Nursing

Ennafla Pascal - Infirmier en chef aux soins intensifs CHR Liège

Pierre Omazic - Infirmier chef de service au CHC Liège

Valérie Schittekatte - infirmière cheffe aux soins intensifs des CUB-Hôpital Erasme

Maïté Delpire - Infirmière en cheffe USI 4 Marie Curie CHU de Charleroi

Dantinne Christine - Infirmière chef de services au CHRSM site Meuse - Namur

Eric Pilote - Infirmier chef soins intensifs CHUPMB Mons

Véronique Cloes - Infirmière chef aux soins intensifs CHR East Belgium

Michel Trémont - Infirmier chef du service des urgences - CHUPMB Ambroise Paré- Mons

Joséfine Declaye - Secrétaire SIZ Nursing et infirmière aux soins intensifs

Alexandra Moens - infirmière chef de service aux soins intensifs de l'hôpital Delta CHIREC

Christian Hilkens - Infirmier en chef aux Urgences CHR Citadelle à Liège

Stéphanie Hardouin - Infirmière en chef Service des urgences CHR de la Citadelle Liège

Christian Pesavento - Infirmier Chef Adjoint aux soins intensifs CHU Ambroise Paré - Mons

Virginie Coolens - Infirmière chef adjointe aux soins intensifs du CHU Tivoli

Benjamin Cailleau - Administrateur SIZ Nursing et Enseignant en soins infirmiers

Marjorie Maraite - Infirmière en Chef aux urgences du CHR Verviers East Belgium

Laurent Lambert - Infirmier Chef Urgences/PIT Centre Hospitalier Reine Astrid Malmedy

Mélanie Gosseye - Infirmière en chef soins intensifs CHwapi

Yannick Danze - Infirmier urgences adultes CHU Saint-Pierre

Bénédicte Pirson - Infirmière en chef aux soins intensifs VIVALIA Marche

Eric Karels - infirmier chef des soins intensifs au CHU st Pierre à Bruxelles

Fabienne Esters - Infirmière chef aux urgences adulte au CHC mont Legia

Patricia Modanese - Infirmière chef d'unité aux soins intensifs - CHU Liège

Sabine Goossens - infirmière chef aux soins intensifs de chirurgie CHU Saint-Pierre de Bruxelles

Pascale Pietroons - infirmière chef des soins intensifs de l'Hôpital de Jolimont

Flore Devleeshouwer - Infirmière Responsable Urgences Pédiatriques CHU Saint-Pierre

Grégoire Albert - Infirmier Chef Adjoint USI - CHU UCL-Namur (Site Sainte Elisabeth)

Laurent Cauderlier - Infirmier chef urgences Hôpital Delta - CHIREC

Ariane Szewczyk - Infirmière en chef aux soins intensifs CHC Liège

Delbushaye Christophe - Infirmier chef urgences cliniques de l'Europe site st Michel

Emilie Bogaerts - Infirmier en chef - urgences et SMUR CHRSM site Sambre

Arnaud Bruyneel - Vice-président de la SIZ Nursing

Jérôme Tack - Infirmier chef aux soins intensifs des CUB-Hôpital Erasme - Président de la SIZ Nursing

Yannick Hansenne - Infirmier chef aux soins intensifs au CHC Liège - Administrateur SIZ Nursing

Alexandre Delniotis - Infirmier Chef de Service au CHR Sambre et Meuse

Julien CARLIER - Infirmier Chef d'unité aux soins intensifs Epicura

Rullaert Jean-Michel - Infirmier chef cliniques Europe st Michel

Druart Marie-charlotte - Infirmière chef de service urgences-USI chu Saint-Pierre Bruxelles

Thomas Rotens - Infirmier chef aux soins intensifs du CHU UCL Namur - Site Godinne & administrateur SIZ Nursing

Virginie Marchot - Infirmière cheffe aux soins intensifs du CHU UCL Namur site Godinne

Marie-Christine Lecocq - Infirmière cadre intermédiaire CHU UCL Namur

Bouchonville Eric - Infirmier chef USI CHU Namur

Laurence Delcomminette - Coordinatrice des plans d'urgence - Groupe Santé CHC

Denis Cheniaux - Infirmier chef de service - CHR Verviers

Christelle Vastrade - Infirmière cadre intermédiaire au CHU UCL Namur - site Godinne

En soutien :

Shahram Mashayekhi - Médecin intensiviste

Lionel HAENTJENS - Médecin hospitalier

Thierry Bonus - Médecin Intensiviste Centre Epicura Site Hornu

Omar Abid - Chef de service des soins intensifs EpiCURA

Guillen-Anaya Miguel - Médecin Nephrologue

Audrey Dubois - Directrice du département infirmier St Vith & trésorière Afiso

Veronique Mazy - Medecin chef de service urgences CHRVS

Julien Guntz - Médecin chef de service aux soins intensifs adultes CHC Montlégia Liège

Jacques Creteur - Médecin - Directeur du Service des Soins Intensifs des CUB-Hôpital Erasme

Caroline Del Zotto - Directrice du département infirmier - CHRSM site Meuse

Yves Bouckaert - Médecin chef soins intensifs CHU Tivoli

Ghislain Sad - Directeur du département infirmier CHRSM site Sambre

Philippe Devos - Président ABSyM - Médecin intensiviste

Isabelle Thys - Directrice du département infirmier et paramédical Groupe Santé CHC Clinique du MontLégia

Gendebien Olivier - Président Association Belge des Praticiens de l'Art Infirmier (ACN ASBL)

Pascal Spinazze - Hygiéniste Mont Légia - Groupe CHC

Adrien Dufour - Président de la Fédération Nationale des Infirmières de Belgique (FNIB ABSL)

Thierry Lothaire - Président d'Union4U, syndicat autonome belge des praticiens de l'art infirmier (infirmiers et aides-soignants)

Anne-Marie Ska - Infirmière en Hygiène Hospitalière CHC Mont Légia

Dominique Biarent - Médecin chef de Service Associé USI et Urgences (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola)

Références :

Bruyneel, A., Tack, J., Droguet, M., Maes, J., Wittebole, X., Miranda, D. R., & Di Pierdomenico, L. (2019). Measuring the nursing workload in intensive care with the Nursing Activities Score (NAS): A prospective study in 16 hospitals in Belgium. Journal of critical care, 54, 205-211. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2019.08.032

Bruyneel, A., Gallani, M. C., Tack, J., d'Hondt, A., Canipel, S., Franck, S., ... & Pirson, M. (2021). Impact of COVID-19 on nursing time in intensive care units in Belgium. Intensive and Critical Care Nursing, 62, 102967. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102967

Van den Heede, K., Bruyneel, L., Beeckmans, D., Boon, N., Bouckaert, N., Cornelis, J., Dossche, D., Van de Voorde, C., Sermeus, W., 2019. Safe nurse staffing levels in acute hospitals. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). KCE Reports 325, D/2019/10.273/75.

Bruyneel, A., Smith, S., Tack, J., Pirson, M., 2021. Prevalence of burnout risk and factors associated with burnout risk among ICU nurses during the COVID-19 outbreak in French speaking Belgium Article in press, 7. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103059

Taccone, F. S., Van Goethem, N., De Pauw, R., Wittebole, X., Blot, K., Van Oyen, H., ... & Van Beckhoven, D. (2021). The role of organizational characteristics on the outcome of COVID-19 patients admitted to the ICU in Belgium. The Lancet Regional Health-Europe, 2, 100019. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2020.100019

