Lettre de Robert Vertenueil, président de la FGTB, à Paul Magnette: "Il faut doper le pouvoir d'achat"

Cher Paul Magnette,

Avant toute chose, je tiens à saluer la méthode novatrice et de bon sens que vous entendez mettre en oeuvre. La transparence prend enfin le pas sur l'opacité. La prise en compte objective de certains faits dans le but d'identifier les défis de notre ère me parait également constituer une étape fondamentale et un préalable incontournable.