Cher Paul Magnette,

A l'heure où vous tentez de trouver des solutions viables pour former un gouvernement, au-delà des divergences politiques qui peuvent marquer les partis, il est parfois sain de revenir aux fondamentaux pour retrouver le sens essentiel de la fonction de l'Etat.

Les droits humains et les libertés fondamentales sont le cadre de référence exclusif dans lequel doit d'inscrire toute gouvernance. Hors de ce cadre, il n'y a plus de protection des personnes contre l'arbitraire de l'Etat. Hors de ce cadre, il n'y a plus d'Etat de droit.

Un gouvernement digne doit être l'agent et le moteur du respect effectif de ce cadre : respecter et garantir la séparation des pouvoirs et reconnaître la Justice comme un pouvoir à part entière ; respecter et garantir l'effectivité des droits et libertés consacrés par les Conventions internationales.

Gardez les yeux grands ouverts : les projets qui rejettent les protections fondamentales des individus sont liberticides et dangereux pour la démocratie.

A l'heure de discuter avec les plus puissants, tournez votre regard vers les plus faibles. Le rôle d'un Etat, c'est protéger ceux d'entre nous qui sont les plus vulnérables. Il faut lutter, de manière cohérente, contre les inégalités et garantir que toutes et tous puissent vivre dans les conditions matérielles conformes à la dignité humaine. Il faut accorder une attention particulière à ceux qui sont discriminés, qu'il s'agisse de discrimination du fait du sexe, de l'orientation sexuelle, de la prétendue race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques.

Le rôle d'un Etat, c'est aussi assurer la sécurité de ces citoyens : sécurité d'existence et de conditions d'existence dignes. La sécurité ne doit pas être envisagée comme une restriction à la liberté mais, au contraire, comme l'expression de nos libertés.

Enfin, à l'heure où toutes vos préoccupations sont autour de la mise en place d'un gouvernement pour la Belgique, rappelons-nous que les droits humains sont universels : tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits [1]. Nous sommes frères et soeurs du genre humain sur une seule planète : reconnaissons cette égalité de droit aussi à ceux qui n'ont pas notre nationalité.

[1] Article 1 de la déclaration universelle des droits de l'Homme