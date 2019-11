Lettre d'Antoine Lebrun, CEO du WWF, à Paul Magnette: "Vous avez les solutions, donc agissez"

Cher Paul Magnette,

Il ne devrait guère être difficile pour le prochain gouvernement d'aller de l'avant en matière environnementale. Dans l'accord de la coalition précédente, les mots ''nature'' et ''biodiversité'' n'étaient même pas mentionnés. Or les besoins sont immenses et les solutions possibles entre vos mains.