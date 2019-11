Lettre d'Alain D'Haene, citoyen, à Paul Magnette : "Prends ton temps"

Dis Paul,

Ne t'emballe pas.

Y a pas plus le feu à la Mer du Nord qu'au Lac de l'Eau d'Heure.

Le déficit qui se se creuse ? C'est pas ta faute.

Et ce n'est pas toi non plus qui pourras le combler.