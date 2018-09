Les vétérinaires disent avoir anticipé la PPA mais n'ont pas été consultés

Tous les secteurs concernés par la peste porcine africaine (PPA) sont consultés par le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme sauf les vétérinaires praticiens, s'étonne jeudi l'Union professionnelle vétérinaire (UPV). Le mouvement professionnel s'était pourtant préparé à l'épidémie, qui sévit notamment en Europe de l'Est et en Chine, et aurait pu répondre à certaines interrogations sur l'efficacité des différentes mesures envisagées, assure-t-il.