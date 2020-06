"Les femmes se font emmerder PARTOUT où elles sont. Rue, réseaux sociaux, monde du travail, t'as jamais la paix, toujours un Jean-Crétin pour te dire que tu n'es qu'un cul et que tu devrais agir comme lui l'entend."

C'était l'un des derniers tweets de la journaliste Florence Hainaut, qui a fermé son compte (aux 27 400 abonnés) ce 8 juin, lasse d'être la cible quotidienne de raids d'avanies sexistes. " Le harcèlement, l'insulte, j'en ai toujours eu. Mais, depuis quelque temps, le ton s'était durci et le cheptel élargi. C'était devenu insupportable et je ne voyais plus vraiment d'intérêt à m'imposer de lire tout ça. "