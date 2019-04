Les transports en commun gratuits? Une "fausse bonne idée" selon Bernard Clerfayt

Octroyer la gratuité dans les transports en commun est "une fausse bonne idée. Les gens veulent de meilleures fréquences, plus de places assises et plus de confort aux heures de pointe", a affirmé dimanche le député-bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI), sur le plateau de l'émission "L'invité" (RTL-tvi).

Bernard Clerfayt (DéFI). © Belga