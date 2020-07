Au vu de l'évolution inquiétante de la situation épidémiologique en Belgique, il faut absolument éviter les affluences en certains lieux, et il a donc été décidé de remettre à plus tard la mesure d'octroi de trajets en train gratuits à la population, a indiqué lundi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue d'un nouveau Conseil national de sécurité.

Cette mesure est "reportée à septembre", a-t-elle précisé. "La sécurité est et reste la priorité absolue", ont pour leur part indiqué la SNCB et le ministre de la Mobilité, François Bellot.

Cette idée d'octroyer à chaque citoyen un certain nombre de trajets gratuits sur le réseau de la SNCB était apparue le 6 juin. Le "superkern" avait décidé ce jour-là d'octroyer à chacun "dix voyages SNCB" valables de juillet à la fin de l'année 2020. L'objectif était entre autres d'encourager le tourisme local, en période de déconfinement et vu aussi les difficultés économiques des acteurs touristiques.

La mesure avait entre autres étonné du côté de la SNCB elle-même, qui dans une première réaction avait déploré un manque de concertation.

A la mi-juin, gouvernement et SNCB avaient annoncé s'être accordés sur les modalités pratique: un pass nominatif et sur demande, pour chaque citoyen à partir de 12 ans, avec 12 trajets sur une période de 6 mois. Le formulaire de demande en ligne, pour recevoir ce pass, était annoncé pour début août. La reprise de la pandémie est cependant passée par là, avec une augmentation des chiffres de contamination qui force les politiques à revoir leurs plans.

L'utilisation de ces titres de transport gratuits est donc reportée au plus tôt au 7 septembre 2020, précise la SNCB. La plateforme web reprenant le formulaire de demande sera lancée 2 à 3 semaines en amont. Une communication sera faite le moment venu par la SNCB. Il était initialement prévu que chaque citoyen belge (de 12 ans et plus) puisse faire la demande de ce Railpass gratuit à partir de début août, pour des voyages à partir du 17 août prochain.

