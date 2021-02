Les témoins de Jéhovah, poursuivis notamment pour incitation à la haine à l'encontre d'anciens membres de cette communauté, comparaîtront mardi devant le tribunal correctionnel de Gand. L'ex-Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme Unia et une quinzaine de personnes se sont portées parties civiles.

Un ancien témoin de Jéhovah s'était tourné vers le parquet gantois en 2015 pour calomnie, diffamation, insulte et violation de la loi anti-discrimination. Il avait affirmé qu'une fois que les membres quittaient la communauté, ils étaient ostracisés et complètement isolés socialement sur ordre de l'organisation.

Le parquet a décidé de poursuivre les témoins de Jéhovah pour quatre préventions: incitation à la discrimination d'une personne, mais aussi d'un groupe, sur la base de ses croyances religieuses, incitation à la haine ou à la violence à l'encontre d'un personne et d'un groupe.

L'affaire avait été introduite l'an dernier devant le tribunal correctionnel. Une quinzaine de personnes se sont portées parties civiles, et Unia en a fait de même.

Le dossier sera plaidé mardi. Seule la Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah est poursuivie, aucune personne physique n'est visée dans l'affaire.

Un ancien témoin de Jéhovah s'était tourné vers le parquet gantois en 2015 pour calomnie, diffamation, insulte et violation de la loi anti-discrimination. Il avait affirmé qu'une fois que les membres quittaient la communauté, ils étaient ostracisés et complètement isolés socialement sur ordre de l'organisation. Le parquet a décidé de poursuivre les témoins de Jéhovah pour quatre préventions: incitation à la discrimination d'une personne, mais aussi d'un groupe, sur la base de ses croyances religieuses, incitation à la haine ou à la violence à l'encontre d'un personne et d'un groupe. L'affaire avait été introduite l'an dernier devant le tribunal correctionnel. Une quinzaine de personnes se sont portées parties civiles, et Unia en a fait de même. Le dossier sera plaidé mardi. Seule la Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah est poursuivie, aucune personne physique n'est visée dans l'affaire.