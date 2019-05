Les surfaces bâties continuent à grignoter du terrain années après années, ressort-il de chiffres publiés vendredi par Statbel sur l'utilisation du sol en Belgique.

Les "terrains bâtis et terrains connexes" représentaient 655.734 hectares en 2018, soit 55.000 hectares de plus par rapport à 2008 et près de 100.000 hectares de plus en 20 ans.

Ces surfaces bâties sont principalement des terrains résidentiels (272.172 hectares en 2018), dont la surface a gonflé de 25.000 hectares en 10 ans. Les terrains utilisés pour les transports et les communications représentent également une surface non négligeable de 215.555 hectares en 2018, soit 18.000 hectares de plus en 10 ans.

Les terres agricoles représentaient en 2018 un total de 1.353.769 hectares, soit 44% de la superficie totale. La surface des terres labourables est même en hausse depuis 2015.

Les forêts et autres terres boisées représentaient une superficie de 604.639 hectares ou 20% du territoire. Cette superficie est en légère baisse sur 10 ans.