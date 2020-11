Le nombre de personnes traitées aux soins intensifs pour le Covid-19 a atteint 1.302 lundi, indique le rapport de l'Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Le pic d'avril est désormais dépassé: ce chiffre avait culminé lors de la première vague de l'épidémie à 1.285, le 8 avril.

Les hôpitaux ont admis en moyenne 666 patients chaque jour en raison du coronavirus sur les sept derniers jours. C'est 31% de plus que la semaine précédente. L'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital ralentit cependant: la progression signalée par Sciensano était de 40% lundi. Elle s'élevait au cours des jours précédents à 49%, 59%, 77% et à 86% le jeudi 29 octobre.

Ce ralentissement, auquel s'est ajouté l'entrée en vigueur de mesures plus strictes, devrait permettre de ne pas dépasser la limite des 2.000 lits en soins intensifs, a déclaré lundi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem.

