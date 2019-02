Les soins dentaires deviennent hors de prix : "Une nouvelle dent coûte désormais deux mois de pension"

Votre dentiste soupire, c'est vraiment la dernière fois qu'il peut réparer votre dent ? Vous devez désormais commencer à économiser pour un implant dentaire. Le prix du traitement grimpe rapidement jusqu'à 2200 euros et vous aurez à payer pratiquement la totalité de la somme. Vous envisagerez peut-être de laisser tomber. Vous n'êtes pas le seul : de plus en plus de gens reportent leurs soins dentaires. Seulement un Belge sur trois effectue un contrôle chez le dentiste chaque année. Environ 30% d'entre eux vont chez le dentiste seulement en cas de souci : Mal de dent ou dents cassées par exemple. Et une grande partie n'y va tout simplement jamais.

...