C'est ce que déclare Brigitte Denolf, consultante chez Bright at Work, au quotidien Het Nieuwsblad. Mais est-ce exact ? Notre confrère de Knack a vérifié l'information.

Une réunion efficace commence à l'heure et dure de préférence le moins longtemps possible, écrit Het Nieuwsblad. "Comme notre cerveau peut se concentrer pendant maximum 40 minutes, les réunions d'une demi-heure sont les plus efficaces", explique Brigitte Denolf, consultante chez Bright at Work. Si cela doit prendre plus de temps, faites une courte pause toutes les 20 minutes pour vous dégourdir les jambes, prenez un verre et, si nécessaire, changez de place.

...